Valentino Rossi | E come se non avessi più un padre

Valentino Rossi, celebre campione di moto e attuale team principal in MotoGP, è conosciuto non solo per le sue imprese sportive ma anche per il suo carattere positivo. La sua carriera, ricca di successi e sfide, riflette una personalità versatile e determinata. In questo testo, esploreremo il suo percorso, le esperienze più significative e il ruolo che ricopre oggi nel mondo delle competizioni motoristiche.

Valentino Rossi è un campione di sport, ma anche di buonumore. Lo è stato sia quando correva in moto, sia oggi che si divide tra auto e team principal in MotoGP. Eppure, scrive Sportmediaset, in queste ore la notizia che l’ha visto costretto a denunciare la compagna di papà Graziano, ha fatto il giro del mondo e lo ha portato a mostrare il suo lato più debole. “Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera Valentino Rossi e la rottura con il papà Graziano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

