Valentino Rossi | Non ho più un padre Graziano | Mi fece firmare una carta mentre ero debilitato

Valentino Rossi ha espresso un forte sentimento di perdita nei confronti di suo padre Graziano, affermando:

Valentino Rossi ha usato parole tristi per definire la vicenda che riguarda papà Graziano: "Per me è come non avessi più un padre". Il papà, dal canto suo, in un'intervista ha usato parole durissime: "Mi hanno messo un foglio davanti e mi hanno detto firma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui»

Leggi anche: Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora mi sposo e lo invito al matrimonio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Valentino Rossi con Bmw nel Gtwc Europa nel 2026 | Una scelta per stare più vicino alla famiglia; Valentino Rossi | È come se non avessi più un padre Il denaro non c' entra niente ho paura che stia male | Cosa c' è dietro la lite.

La "guerra dei Rossi" in tribunale. Valentino "Non lo vedo e non lo sento più. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia". Graziano: "Mi ha fatto firmare un foglio ho sbagliato a fidarmi. Mi sposo e invito tutti". - facebook.com facebook

La "guerra dei Rossi" in tribunale. Valentino "Non lo vedo e non lo sento più. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia". Graziano: "Mi ha fatto firmare un foglio ho sbagliato a fidarmi. Mi sposo e invito tutti". x.com