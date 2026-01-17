Valentino Rossi esprime preoccupazione per il rapporto con il padre Graziano, sottolineando come la recente situazione abbia influenzato il loro legame. In un'intervista, Rossi rivela timori riguardo la salute del genitore e chiarisce che il denaro non è motivo della lite, ma piuttosto le dinamiche familiari che si sono complicate a causa di una presenza femminile. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le difficoltà di un rapporto familiare di lunga data.

Valentino Rossi interrompe l’allenamento, sorpreso e poi dispiaciuto dalla risonanza mediatica di una vicenda privata che tocca i sentimenti di molte persone care. Parla per dare una corretta misura a quella che viene descritta come una guerra. Piuttosto, si tratta di una sofferenza intima che non trova soluzione. «È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Valentino Rossi: «È come se non avessi più un padre. Il denaro non c'entra niente, ho paura che stia male» | Cosa c'è dietro la lite

