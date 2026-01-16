Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano | ha denunciato la sua compagna nel mirino i soldi prelevati dal conto

Valentino Rossi si trova coinvolto in una controversia legale con la compagna di suo padre Graziano. La disputa riguarda presunti prelievi di denaro dal conto bancario, portando il noto campione motociclistico a denunciare la donna. La vicenda mette in luce tensioni familiari e questioni finanziarie, evidenziando come anche figure pubbliche possano trovarsi coinvolte in problematiche di natura legale e personale.

Dalle piste ai tribunali. Valentino Rossi contro il padre. O meglio, contro la compagna di papà Graziano. Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha infatti denunciato – come riporta Il Resto del Carlino – l’attuale fidanzata di Graziano, oggi 71enne e anche lui ex motociclista, per circonvenzione d’incapace. Valentino Rossi accusa la 55enne di aver prelevato dal conto del padre diverse migliaia di euro ( 176mila per la precisione), più altri 34mila in contanti, approfittando della sua condizione di debolezza. Ma per comprendere bene la questione bisogna fare un passo indietro. Nel 2024 Valentino Rossi aveva chiesto e ottenuto di diventare amministratore di sostegno di Graziano: una perizia medica di parte aveva infatti stabilito che il padre fosse fragile e incapace di provvedere a sé stesso, pur potendo continuare a guidare l’auto e persino partecipare a gare di rally, altra sua passione dopo il ritiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi prelevati dal conto Leggi anche: Valentino Rossi e la battaglia legale con Graziano: ha denunciato la compagna del padre, migliaia di euro prelevati dal suo conto Leggi anche: Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale; Valentino Rossi promette battaglia col Team VR46 ma Gibernau rovina la festa e accusa: Tutta colpa di Vale. Valentino Rossi contro il padre Graziano: la battaglia legale per 200mila euro - Valentino Rossi ha denunciato per circonvenzione d'incapace la compagna del padre Graziano, accusandola di aver prelevato 200mila euro in dodici anni. moto.it

La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa - La notizia della battaglia legale tra il padre e il campione di motociclismo ha riacceso i fari sui Rossi. msn.com

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi - Valentino Rossi ha ingaggiato un'aspra battaglia legale circa la piena capacità di intendere e di volere del padre Graziano, accusando la sua attuale ... fanpage.it

Una storia complicata. E dolorosa, come possono essere quelle che coinvolgono - per questioni economiche del valore di centinaia di migliaia di euro- i rapporti tra un figlio e un padre. I protagonisti sono Valentino Rossi, 46 anni, super campione del motocicli - facebook.com facebook

Valentino Rossi e il padre, la guerra finisce in tribunale: «La compagna di Graziano ha prelevato dal suo conto 200mila euro, è circonvenzione di incapace» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.