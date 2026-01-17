val fortore uomo arrestato con cocaina eroina e hashish

Durante un controllo in zona periferica, i carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato un uomo della Val Fortore trovato in possesso di cocaina, eroina e hashish. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’arresto evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare e intervenire su situazioni di illegalità legate al traffico di droga.

Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo arrestano un uomo della Val Fortore trovato con cocaina, eroina e hashish durante un controllo in zona periferica. La notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti arrestando un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo in una zona periferica del centro fortorino i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno notato che qualcosa era stato gettato da una macchina che stavano fermando. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

VAL FORTORE. TROVATO CON COCAINA, EROINA E HASHISH, UOMO ARRESTATO DAI CARABINIERI - La notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sosta ... tvsette.net