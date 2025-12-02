Cocaina hashish crack eroina | arrestato dopo la fuga con la bicicletta elettrica

È stato notato dai carabinieri all’esterno della corte del supermercato Esselunga di via del Gignoro, a bordo di una bicicletta elettrica. Avvicinato da un uomo, ha iniziato ad armeggiare con piccoli involucri estratti dalla tasca e, accortosi della gazzella, si è dato alla fuga lungo via Aretina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

