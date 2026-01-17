Utero di quasi 2kg rimosso con chirurgia robotica | intervento record al San Pio di Benevento

Un intervento di chirurgia robotica, tra i più rari in Italia, è stato recentemente eseguito all’AORN San Pio di Benevento, rimuovendo un utero di circa 2 kg. Questa procedura rappresenta un esempio di avanzamento tecnologico e competenza medica, offrendo nuove possibilità di trattamento per condizioni complesse. La tecnica robot-assistita garantisce precisione e sicurezza, contribuendo al miglioramento delle cure e alla qualità della vita dei pazienti.

Un intervento di chirurgia robot-assistita tra i più rari in Italia è stato eseguito all' AORN San Pio di Benevento. L'équipe di Ostetricia e Ginecologia ha portato a termine un'isterectomia robot-assistita con annessiectomia bilaterale per un utero fibromiomatoso di dimensioni eccezionali. L'utero, dal peso complessivo di 1.850 grammi e con misure paragonabili a quelle di una gravidanza a termine, presentava una crescita rapida che rendeva l'intervento particolarmente complesso. Nonostante ciò, la procedura si è svolta senza complicanze, senza perdite ematiche e con un recupero post-operatorio rapido, stimato in circa 48 ore.

