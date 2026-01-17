Usa bambino di 11 anni spara e uccide il padre | gli aveva sequestrato la console giochi

Da lapresse.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 11 anni nella Pennsylvania avrebbe sparato e ucciso il padre, dopo che quest’ultimo gli aveva sequestrato la console portatile Nintendo Switch. L’incidente, ancora sotto indagine, solleva questioni sulla gestione dei conflitti familiari e sulla sicurezza delle armi in casa. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi adeguati per prevenire tragedie di questo genere, in un contesto di crescente attenzione alle tematiche di sicurezza e tutela dei minori.

Un bambino di 11 anni della Pennsylvania, negli Stati Uniti, avrebbe ucciso a colpi d’arma da fuoco il padre, dopo che questi gli aveva confiscato la console portatile Nintendo Switch. Il bambino è accusato di omicidio colposo per la sparatoria avvenuta il 13 gennaio nella casa della sua famiglia, nel distretto di Duncannon. La polizia è intervenuta intorno alle 3.20 del mattino, dopo la segnalazione per un “uomo privo di sensi”. Il sito di notizie WGAL News 8 riporta che gli agenti hanno trovato un uomo di 42 anni, identificato come Douglas Dietz, morto nel suo letto con una ferita da arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa bambino di 11 anni spara e uccide il padre gli aveva sequestrato la console giochi

© Lapresse.it - Usa, bambino di 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva sequestrato la console giochi

Leggi anche: Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch

Leggi anche: A 11 anni spara e uccide il padre. “Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiato”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Adozione Internazionale dal Sud America. Lorenzo, 4 anni: tanta energia positiva. E tanto bisogno di una famiglia!; Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch; Top saucony guide 9 bambino arancione Top Sellers Saucony Ride 9 Scarpe Everun Uomo Scarpe da Corsa USA 11 Arancione; Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità.

usa bambino 11 anniUsa, bambino di 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva sequestrato la console giochi - Un bambino di 11 anni della Pennsylvania, negli Stati Uniti, avrebbe ucciso a colpi d'arma da fuoco il padre, dopo che questi gli aveva confiscato la console ... lapresse.it

usa bambino 11 anniBambino di 11 anni spara al padre in Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch: «Mamma, papà è morto. L'ho ucciso» - Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. msn.com

usa bambino 11 anniA 11 anni spara e uccide il padre negli Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch - Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. gazzettadelsud.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.