A 11 anni spara e uccide il padre Mi ha tolto la Nintendo Switch ero arrabbiato

Un ragazzo di 11 anni ha sparato e ucciso il padre in Pennsylvania, motivato da un episodio di rabbia legato alla sospensione della Nintendo Switch. L'incidente si è verificato nella notte a Duncannon Borough, suscitando attenzione sulle dinamiche familiari e sulla gestione dei conflitti tra genitori e figli. La vicenda solleva riflessioni sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di situazioni di escalation.

Pittsburgh, 17 gennaio 2026 – “Ho ucciso papà ”. Uno sparo rompe il silenzio della notte in una villetta di Duncannon Borough, Pennsylvania. Jillian si sveglia di soprassalto: accanto a lei nel letto il marito gocciola di sangue. L’ha freddato il figlio, 11 anni. “Papà è morto – urla – l’ho ucciso”. La notizia ieri era sui principali media statunitensi. Una storia con ancora tante ombre ma drammaticamente reale. Reale era la pistola in mano all’undicenne, ora in stato di fermo. Reale il proiettile, così come il sangue uscito a fiotti dal corpo di Douglas Dietz, 42 anni, che ora non c’è più. Racconta cosa è successo il quotidiano WGAL, citato da People, che ha in mano i verbali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A 11 anni spara e uccide il padre. “Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiato” Leggi anche: Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch Leggi anche: Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch; Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite. L'addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia: ora è in fin di vita; Spara alla moglie malata e si uccide, tragedia a Cameri. A 11 anni spara e uccide il padre. “Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiato” - Uno sparo rompe il silenzio della notte in una villetta di Duncannon Borough, Pennsylvania. quotidiano.net

Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch - Il delitto è avvenuto nella contea di Perry, in Pennsylvania (Stati Uniti): Clayton Dietz, di 11 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. today.it

Come si fa a sparare in fronte ad un bimbo di 3 anni e poi bruciarlo Come E’ stato ucciso così il piccolo Cocò Campolongo, uno dei giorni più tristi per il nostro Paese, il 16 gennaio 2014, esattamente 12 anni fa. Gli occhioni neri, il sorriso biricchino e una vit x.com

“Nella stessa città scendono in piazza anziani che faticano a camminare e bimbi di quattro anni. Ma la polizia spara senza motivo e un mio amico di 35 anni è stato ucciso”, racconta Tila. Il nome è di fantasia, e serve a tutelare la sua identità dalla repressione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.