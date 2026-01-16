Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch

Un bambino di 11 anni, Clayton Dietz, è stato accusato di aver ucciso il padre nella loro casa in Pennsylvania. Secondo le ricostruzioni, il gesto sarebbe stato motivato dal fatto che il padre gli aveva tolto la Nintendo Switch. L'episodio solleva questioni sulla gestione dei conflitti familiari e sulla sicurezza dei minori. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Il delitto è avvenuto nella contea di Perry, in Pennsylvania (Stati Uniti): Clayton Dietz, di 11 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Il racconto della mamma: "Mi ha detto: papà è morto" Un bambino di 11 anni, Clayton Dietz, è accusato di aver ucciso il padre nella loro abitazione in Pennsylvania, negli Stati Uniti, perché l'uomo gli aveva tolto la sua console per videogiochi. Secondo i verbali del tribunale, il delitto è avvenuto dopo i festeggiamenti per il compleanno del bimbo, che mentre cercava la sua Nintendo Switch, che precedentemente gli era stata sottratta, e invece ha trovato una pistola e ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Today.it

