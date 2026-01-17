Ursula autoritaria | aggira i trattati per il Mercosur e Kiev nell’Unione

Ursula von der Leyen si trova in Paraguay per firmare un accordo commerciale con il Mercosur, che apre le porte dell’Europa ai prodotti sudamericani. La presidente della Commissione Europea ha dichiarato che l’accordo è valido anche in assenza di unanimità tra gli Stati membri, sollevando discussioni sulla sua legittimità e sulle conseguenze per i mercati europei.

Ursula von der Leyen in Paraguay a firmare l'accordo capestro che spalanca l'Europa agli alimenti sudamericani: «Valido anche senza unanimità». Monta la rabbia a Strasburgo, giovedì mozione di sfiducia alla Baronessa. Grossi guai in Paraguay: Ursula von der Leyen svolazza in Sudamerica per firmare il famigerato Mercosur, l'accordo commerciale di libero scambio dei Paesi dell'Ue con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. I presagi sono funesti: il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha disertato il previsto trilaterale di ieri a Rio con Von der Leyen e il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principale negoziatore dell'accordo, per un ritardo di 12 ore dell'aereo che avrebbe dovuto portarlo in Brasile.

