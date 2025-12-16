Questo Mercosur è inaccettabile Macron implora Ursula per il rinvio

L'annuncio di Emmanuel Macron di opporsi al trattato Mercosur ha suscitato reazioni contrastanti in Europa. Tra i timori di un’invasione di prodotti low cost dal Sudamerica e le tensioni politiche interne, la Francia si schiera contro l’accordo, mentre altri Paesi europei si mostrano più scettici. La questione evidenzia le difficoltà di trovare un equilibrio tra interessi economici e protezione delle produzioni locali.

Pure l'Italia scettica: i contadini temono l'invasione di prodotti low cost dal Sudamerica. Troppo debole per dimenticarsi che l'Assemblée nationale gli ha imposto con l'alleanza degli opposti, Jean-Luc Mélenchon e Jordan Bardella, di fare la voce grossa con Bruxelles, Emmanuel Macron ha annunciato il no della Francia al Mercosur. Ursula von der Leyen, però, sabato vuole volare a Brasilia per firmare l'accordo con Luiz Lula da Silva dopo 25 anni di trattative. Ma l'Eliseo intima l'alt alla presidente della Commissione che spinge come non mai per l'accordo di libero scambio, per spianare la strada alle esportazioni di auto e di farmaci tedeschi.

