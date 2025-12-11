Scherzetto di Donald | Kiev subito nell’Unione
Il «Washington Post»: nel piano di pace, l’adesione dell’Ucraina è anticipata al 2027. Telefonata tra Donald Trump, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Colloquio di Volodymyr Zelensky con i delegati Usa e Larry Fink. BlackRock sulla ricostruzione. Oggi nuova riunione dei volenterosi.. Bart De Wever: «Tensione alta». Intanto spunta pure la grana degli arbitrati per 53 miliardi.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
I Volenterosi a Kiev: 'Tregua subito o sanzioni a Mosca' - Missione altamente simbolica a Kiev di Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk, con annesso vertice della Coalizione dei Volenterosi in formato ibrido, per dare modo a tutti i ... Lo riporta ansa.it