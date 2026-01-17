Unimpresa | oltre un milione di posti di lavoro in più dal 2022 Occupati ai massimi storici

Secondo Unimpresa, dall’elezione del governo Meloni a settembre 2022, il mercato del lavoro italiano ha registrato un incremento di oltre un milione di posti di lavoro, raggiungendo i livelli più alti mai visti. Questi dati evidenziano una fase di crescita sostenuta e stabile, con un aumento dell’occupazione che contribuisce alla ripresa economica del Paese.

Unimpresa lo certifica: dal settembre 2022 – e dunque dall’elezione del governo Meloni – a oggi sono oltre un milione i posti di lavoro in più e un numero complessivo di occupati ai massimi storici. E’ questa la fotografia che emerge da un report del Centro studi di Unimpresa sull’andamento del mercato del lavoro italiano tra settembre 2022 e novembre 2025. Miglioramento confermato da indicatori strutturali. In poco più di tre anni gli occupati sono passati da 23,141 milioni del settembre 2022 a 24,188 milioni di novembre 2025, con un aumento netto di 1,047 milioni (+4,52%), mentre le persone in cerca di occupazione si sono ridotte da 2,002 milioni a 1,469 milioni, pari a -533 mila unità (-26,62%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

