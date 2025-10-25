Cgia un milione di posti lavoro in più | cig in aumento
Tempo di lettura: 3 minuti In questi primi tre anni di governo Meloni, il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. Nello scorso mese di agosto gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato a luglio quando la platea dei lavoratori italiani ha raggiunto la soglia di 24,2 milioni di unità. Ma, a queste note positive si contrappone, purtroppo, l’andamento della cassa integrazione (Cig). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia-Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. Nel primo semestre del 2025, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito di quasi il 22%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Le imprese della Tuscia contro il loro peggior nemico: la burocrazia. Secondo l’ultimo report CGIA, ogni anno le aziende viterbesi perdono oltre 215 milioni di euro a causa di leggi, moduli e scartoffie senza fine. Tra 35mila pagine di Gazzette, decreti e regola - facebook.com Vai su Facebook
Cgia, un milione di posti lavoro in più, ma cig in aumento - In questi primi tre anni di governo Meloni, il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. ansa.it scrive
“Un milione di posti di lavoro”. I mille giorni secondo Meloni - Ripete lo slogan dal sapore berlusconiano sul «milione di posti di lavoro» creati (il Cavaliere arrivò a prometterne un milione e mezzo, nel famoso contratto con gli italiani chez Bruno Vespa). Come scrive repubblica.it
Cgia di Mestre: entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori italiani che andranno in pensione - Tra il 2025 e il 2029, si stima che poco più di 3 milioni di lavoratori italiani (pari al 12,5 per cento circa del totale nazionale) lasceranno definitivamente gli uffici e le fabbriche per andare in ... Segnala rainews.it