Cgia un milione di posti lavoro in più | cig in aumento

Tempo di lettura: 3 minuti In questi primi tre anni di governo Meloni, il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. Nello scorso mese di agosto gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato a luglio quando la platea dei lavoratori italiani ha raggiunto la soglia di 24,2 milioni di unità. Ma, a queste note positive si contrappone, purtroppo, l’andamento della cassa integrazione (Cig). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia-Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. Nel primo semestre del 2025, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito di quasi il 22%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

