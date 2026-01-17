Un’altra lista degli stupri nel bagno di un liceo a Siena la rabbia della preside | Mi dicano gli studenti chi è stato

Una nuova lista con insulti e riferimenti offensivi è stata trovata nel bagno dell’Istituto tecnico “Sarrocchi” di Siena, aggiungendosi alle precedenti segnalazioni in altre città italiane. La preside dell’istituto ha espresso la propria preoccupazione e si è detta disponibile a collaborare, chiedendo agli studenti di fornire informazioni su chi possa essere stato coinvolto. La vicenda solleva ancora una volta il tema del rispetto e della tutela degli studenti.

Un’altra « lista stupri », dopo quella di Roma, Modena e Lucca, è comparsa e poi rimossa all’interno di un bagno dell’ Istituto tecnico “Sarrocchi” di Siena. I fatti risalgono al 14 gennaio. «Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì scorso e ho fatto interdire subito quel bagno – ha detto la dirigente scolastica Cecilia Martinelli – Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata». La «lista stupri» nel bagno dei maschi. Numerosi i nomi delle studentesse dell’istituto comparsi nella lista rinvenuta nel bagno degli studenti maschi, un luogo a cui potenzialmente hanno accesso tutti i ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Un’altra «lista degli stupri» nel bagno di un liceo, nuovo caso a Lucca: la reazione della preside Leggi anche: Un’altra “lista stupri” in un liceo di Lucca: l’odioso elenco nel bagno dei maschi. La preside chiama la polizia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un’altra lista stupri in una scuola | Offensivo per tutte le donne. Orrore a scuola a Siena: in bagno spunta una 'lista stupri' - Una 'lista stupri' è apparsa in un bagno dell'istituto Sarrocchi, scuola che comprende anche un liceo e si trova vicino al ... gonews.it

Scoperta una ‘lista stupri’ nel bagno di una scuola a Siena - Una "lista stupri' comparsa e poi rimossa all'interno di un bagno dell'istituto tecnico Sarrocchi di Siena. msn.com

Siena, scoperta una nuova 'lista stupri' nel bagno di una scuola - Nuovo caso in un istituto tecnico senese: "Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata", ha ... tg24.sky.it

