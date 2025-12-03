Un’altra lista degli stupri nel bagno di un liceo nuovo caso a Lucca | la reazione della preside

Una «lista degli stupri» è apparsa nel bagno del liceo Antonio Vallisneri di Lucca. La lista conteneva su due nomi, con un elenco numerato all’interno di una cornice più ampia. Un contorno fatto con un pennarello nero dall’autore che sembrava suggerire l’inserimento di altri nomi, così da allungare l’elenco. La lista dei nomi dopo il caso di Roma. L’episodio arriva dopo quello del liceo Giulio Cesare di Roma, dove i nomi di nove studentesse erano stati scritti sul muro del bagno dei ragazzi sotto la scritta «lista stupri». Come riporta La Nazione, la dirigente scolastica ha dato ordine di cancellare la scritta e i nomi, appena venuta a conoscenza della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Sanremo 2026: L’altra lista, quella degli esclusi che fanno male Quando Carlo Conti ha annunciato i 30 Big di Sanremo 2026, l’attesa era altissima: chi è rimasto fuori? Perché il Festival non è solo chi sale sul palco, ma anche chi, pur avendoci provato c - facebook.com Vai su Facebook

Lista degli stupri a Lucca al liceo scientifico Vallisneri, nuova scoperta in bagno dopo il caso di Roma - Dopo il Giulio Cesare di Roma, anche in un liceo di Lucca è comparsa una lista degli stupri. Scrive virgilio.it

Lucca, “lista stupri” nel bagno del liceo. Sotto la scritta choc i nomi di due ragazze - Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma, è successo anche al Vallisneri. Riporta lanazione.it

"Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Lista degli stupri', dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca ... Segnala tg24.sky.it

«Lista stupri», nuovo caso (dopo Roma) in un liceo scientifico a Lucca: due nomi femminili accanto alla scritta nei bagni - Una cosiddetta 'lista stupri' è comparsa stamani anche sui bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, in modo simile a quanto ... Come scrive msn.com

«Lista stupri», nuovo caso in un liceo di Lucca: i nomi di due ragazze sui muri del bagno - Una cosiddetta 'lista stupri' è comparsa stamani anche sui bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, in modo simile a quanto accaduto al liceo Giulio Cesare di ... Si legge su leggo.it

“Lista stupri” nel bagno di un liceo con nomi e cognomi - Nel bagno dei ragazzi del secondo piano del liceo Giulio Cesare di Roma, qualcuno ha tracciato una scritta agghiacciante: “Lista stupri“, seguita da una decina di nomi e cognomi di studentesse. Scrive mondopalermo.it