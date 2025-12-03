Un’altra lista stupri in un liceo di Lucca | l’odioso elenco nel bagno dei maschi La preside chiama la polizia
Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma, anche l’istituto Antonio Vallisneri. In un bagno della scuola lucchese è apparsa l’odiosa scritta “ lista degli stupri ”, con sotto i nomi di due ragazze. La dirigente scolastica, appena informata dell’accaduto, ha immediatamente dato indicazione di cancellare la scritta e i nominativi. Sconcerto nella scuola per l’atto vile che ha tutti i connotati di una stupida emulazione del caso accaduto a Roma. Rabbia è stata espressa da parte dei rappresentanti di istituto, docenti e studenti che hanno tenuto a sottolineare che il liceo Vallisneri non è rappresentato da chi si è reso responsabile di un atto così vile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
