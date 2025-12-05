Da area abbandonata a polmone verde | approvato il progetto del giardino terapeutico a San Filippo del Mela

Un progetto che vince e convince. Il comune di San Filippo del Mela si posiziona al quinto posto nella graduatoria regionale delle istanze ammesse a finanziamento nell’ambito della rigenerazione di aree e polmoni verdi.Ad essere finanziato, per un ammontare di 50.000 euro, è l’intervento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

