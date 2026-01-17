Nella cura del verde un’opportunità di lavoro Progetto d’inclusione per i giovani più fragili

Il progetto “Verde Inclusivo” promosso da Comunità Incontro mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani più fragili attraverso la cura del verde. Questa iniziativa offre opportunità di inserimento professionale, contribuendo allo sviluppo di un ambiente più sostenibile e solidale. Un’azione concreta che unisce valori ambientali e sociali, creando un percorso di crescita e integrazione per i giovani coinvolti.

AMELIA È stato presentato nella sede di Comunità Incontro il progetto "Verde inclusivo", iniziativa che punta a creare valore sociale e ambientale attraverso l'inserimento lavorativo di giovani che hanno vissuto situazioni di fragilità. L'evento ha visto la partecipazione di circa duecento persone tra partner di progetto, stakeholder locali e ragazzi delle comunità. Partner dell'iniziativa Fondazione Snam, Comunità Incontro, Umbra Servizi, Confapi Umbria, Confartigianato Terni e le imprese del verde del Gruppo Snam. "Il progetto "Verde inclusivo – spiega la Regione - nasce con l'obiettivo di favorire l'autonomia e l'inclusione sociale di giovani vulnerabili, attraverso un percorso formativo certificato nel settore della manutenzione del verde, integrato da esperienze pratiche e tirocini retribuiti presso le aziende aderenti.

