Una ‘lista stupri’ anche in una scuola di Siena | indignazione unanime

Una lista con contenuti offensivi è stata trovata all’interno dell’istituto Tito Sarrocchi di Siena, suscitando forte preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il rispetto e la sicurezza nelle scuole italiane, richiamando l’importanza di interventi concreti per prevenire comportamenti inappropriati e promuovere un ambiente educativo più civile e rispettoso.

