Una ‘lista stupri’ anche in una scuola di Siena | indignazione unanime
Una lista con contenuti offensivi è stata trovata all’interno dell’istituto Tito Sarrocchi di Siena, suscitando forte preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il rispetto e la sicurezza nelle scuole italiane, richiamando l’importanza di interventi concreti per prevenire comportamenti inappropriati e promuovere un ambiente educativo più civile e rispettoso.
SIENA – Dopo il caso di Roma e quello di Lucca, l’ombra del degrado e della misoginia si allunga anche sulle scuole toscane: una “lista stupri” è comparsa tra i banchi dell’istituto Tito Sarrocchi di Siena, scatenando un’ondata di indignazione. L’episodio, che ricalca inquietanti precedenti di liste di studentesse stilate dai compagni in base a criteri degradanti, ha provocato la durissima reazione della Regione Toscana. L’assessora regionale a cultura e pari opportunità, Cristina Manetti, è intervenuta con fermezza per condannare l’accaduto, ribadendo che simili gesti non possono e non devono essere derubricati a semplici bravate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Una nuova lista stupri in una scuola di Siena, l'ira della preside
Leggi anche: Siena, “lista stupri” nei bagni di una scuola superiore: scatta l’indagine interna. La preside: “Gesto grave e offensivo”
I fatti, secondo quanto riportato da più testate, risalirebbero al 14 gennaio scorso. L'elenco dei nomi delle studentesse sotto la scritta 'lista stupri' segue i casi di Roma e Lucca https://shorturl.at/wahF3 - facebook.com facebook
Scoperta nuova “lista stupri” nel bagno di una scuola toscana x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.