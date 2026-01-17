Una nuova lista stupri in una scuola di Siena l' ira della preside

Una recente lista di presunti casi di stupro emersa in una scuola di Siena ha suscitato preoccupazione tra studenti e staff. Dopo le segnalazioni relative al Liceo Classico Giulio Cesare di Roma e al Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, anche questa situazione evidenzia la necessità di interventi e approfondimenti per affrontare il problema e garantire un ambiente scolastico sicuro.

Dopo il Liceo Classico Giulio Cesare di Roma e il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, un nuovo caso di lista degli stupri si aggiunge alla cronaca. Stavolta a fare notizia è l' istituto Sarrocchi di Siena, dove la tristemente nota lista di nomi ha fatto la sua comparsa in uno dei bagni utilizzati dagli studenti. A denunciare è stata la preside Cecilia Martinelli, sconvolta e furiosa per l'accaduto, specie dopo le tante iniziati di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il bullismo messe in atto fra le mura scolastiche. "Sono molto arrabbiata come preside, come donna e come madre ", ha commentato la dirigente scolastica, come riportato da Rainews.

