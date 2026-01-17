Un percorso che celebra la storia della Romagna inaugurata la mostra Quando i buoi vestivano a festa

È stata inaugurata la mostra “Quando i buoi vestivano a festa”, realizzata dalla Stamperia Pascucci di Gambettola. L’evento ha avuto inizio con una partecipata benedizione del pane di Sant’Antonio, offrendo un momento di tradizione e comunità. La mostra valorizza la storia e le usanze della Romagna, rappresentando un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale della regione.

Un’inaugurazione partecipata ed emozionante, arricchita dalla tradizionale benedizione del pane di Sant’Antonio, ha dato il via alla mostra “Quando i buoi vestivano a festa”, realizzata dalla Stamperia Pascucci di Gambettola. Un percorso espositivo che celebra la storia della Romagna contadina attraverso gli antichi manufatti tessuti e stampati a mano, impreziositi dalle fotografie di Pier Paolo Zani. Sabato 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la sala Fellini di Gambettola ha ospitato l’inaugurazione della mostra dedicata alle coperte e ai tessuti che un tempo ornavano i buoi durante le fiere e nei mesi più freddi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Quando i buoi vestivano a festa Leggi anche: “1912. Storia di una passione”: inaugurata la mostra che celebra l’Us Avellino e la memoria di una comunità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gambettola. Il Carnevale della Romagna festeggia 140 anni con un laboratorio teatrale gratuito; Il Piccolo Teatro di Alcamo celebra mezzo secolo di storia. Epifania in Romagna: ecco tutti gli appuntamenti - La Befana in Romagna è un rito collettivo che unisce borghi e città, mare e collina, tradizione popolare e festa contemporanea. livingcesenatico.it

Il 30 gennaio, MamaGina Cermenate ospiterà una serata che celebra la ricchezza della cultura gastronomica lombarda attraverso un percorso dedicato al Riso Carnaroli selezione Isos, eccellenza locale e simbolo di tradizione. Un menu narrato, pensato per - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.