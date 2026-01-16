quando i buoi vestivano a festa

E’ cominciata così quella lunga e iconica tradizione che ha finito per identificare questa parte della Romagna. Con la stampa su tela delle coperte che coprivano i buoi (vero capitale delle famiglie contadine) dal freddo delle fiere invernali, dei mercati, e delle processioni religiose. Quelle tele stampate a ruggine erano anche un segno distintivo delle famiglie che le possedevano. Dall‘800 ad oggi - ma potrebbe avere una radice più antica - quella tradizione, incarnata attualmente nella Stamperia Pascucci di Gambettola che la tiene alta con orgoglio e passione da 200 anni a questa parte, ha cambiato immagini e utilizzo ma non la tecnica e i materiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

