1912 Storia di una passione | inaugurata la mostra che celebra l’Us Avellino e la memoria di una comunità
Avellino – È stata inaugurata oggi, venerdì 5 dicembre, la mostra “1912. Storia di una passione”, dedicata all’Us Avellino. L’esposizione, ospitata presso l’hub di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, resterà aperta fino al 28 febbraio 2026 e propone un percorso che intreccia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
