Negozi1 comune su 8 senza ' Alimentari'

12.00 Un comune italiano su 8 senza più un negozio di alimentari e uno su 16 senza neppure supermercati, ipermercati o grandi magazzini. Sono alcuni dati del sondaggio Ipsos diffuso in occasione dell'assemblea di Confesercenti. Va anche peggio a edicole e libreria, negozi sportivi e di giocattoli: oltre 3,8 milioni di residenti in oltre 3.200 comuni ne sono privi.Tracollo dei gestori carburanti: benzinai assenti in quasi 4mila comuni e lontani chilometri per 6,6mln di residenti. In un anno -21.700 imprese e +17mila addetti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Comune di San Vito added a new photo. - Comune di San Vito - facebook.com Vai su Facebook

Confesercenti, 1 comune su 8 non ha più negozi alimentari - Avanza la desertificazione commerciale in Italia e in particolare a farne le spese sono i comuni più piccoli, molti dei quali non hanno più neanche un megozio di alimentari. Secondo ansa.it