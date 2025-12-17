Rigenerazione urbana a Poppi abbattuto il mostro nella zona Cappuccini

A Poppi, nella zona Cappuccini, si è conclusa con successo una significativa operazione di rigenerazione urbana, resa possibile da un investimento di 350 mila euro. L’intervento ha portato all’abbattimento di un simbolo negativo, contribuendo a valorizzare il quartiere e migliorare la qualità della vita dei residenti. Un nuovo volto per l’area, simbolo di rinascita e sviluppo sostenibile.

In via Marconi, zona Cappuccini a Poppi, è stata felicemente conclusa una storica operazione di rigenerazione urbana grazie a un investimento di 350 mila euro voluto dall’amministrazione guidata da Federico Lorenzoni. L’area, per più di un ventennio, è rimasta occupata da enormi scheletri in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

