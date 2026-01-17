Un milione di persone ha visitato le nuove stazioni della metro C

Sempre più romani scelgono di esplorare le nuove stazioni della metro C, come Porta Metronia e Colosseo. Con un milione di visitatori, queste fermate rappresentano un’importante novità nel sistema di trasporto pubblico della città, offrendo un collegamento più efficiente e un’opportunità di scoperta culturale. La frequentazione crescente testimonia l’interesse e l’importanza di queste infrastrutture per la mobilità e il turismo locale.

Per i romani la visita alle nuove stazioni della metro C, Porta Metronia e Colosseo, è diventata una gita domenicale. E anche i turisti, di passaggio per la Capitale, scendono nella pancia della città attirati dal museo gratis rappresentato dai reperti rinvenuti durante gli scavi della stazione ai piedi dell'Anfiteatro Flavio. In un mese, a conferma di questa nuova tendenza del turismo romano, Atac ha registrato circa un milione di visitatori, tenendo conto dei biglietti validati - il 50% da abbonati Metrebus - ma anche di chi semplicemente scende senza accedere alle banchine, o proviene da altre stazioni.

