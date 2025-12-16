Roma aprono due nuove stazioni della Metro C | Colosseo e Porta Metronia

Roma amplia la sua rete metropolitana con l'apertura di due nuove stazioni sulla linea C: Colosseo e Porta Metronia. Queste fermate offrono un collegamento più efficiente al centro storico della città e integrano importanti complessi archeologici, arricchendo il patrimonio culturale e migliorando la mobilità urbana.

La nuova tratta della linea C della metropolitana consegna al centro di Roma due nuove fermate, Colosseo e Porta Metronia, e due importanti complessi archeologici integrati all’interno delle stazioni. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. Tv2000.it

