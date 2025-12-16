Roma aprono due nuove stazioni della Metro C | Colosseo e Porta Metronia

Roma amplia la sua rete metropolitana con l'apertura di due nuove stazioni sulla linea C: Colosseo e Porta Metronia. Queste fermate offrono un collegamento più efficiente al centro storico della città e integrano importanti complessi archeologici, arricchendo il patrimonio culturale e migliorando la mobilità urbana.

© Tv2000.it - Roma, aprono due nuove stazioni della Metro C: Colosseo e Porta Metronia La nuova tratta della linea C della metropolitana consegna al centro di Roma due nuove fermate, Colosseo e Porta Metronia, e due importanti complessi archeologici integrati all’interno delle stazioni. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. Tv2000.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, aprono due nuove stazioni della Metro C Colosseo e Porta Metronia Roma, aprono due nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia - Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le nuove fermate Colosseo e Porta Metronia della Metro C di Roma, stazioni- tg24.sky.it

Metro C a Roma, aprono le fermate di Colosseo e Porta Metronia - Attese da anni, dopo oltre 13 anni di lavori, oggi il taglio del nastro per le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma (ANSA) ... ansa.it

Rome is More. Lenny Kravitz · It Ain't Over 'Til It's Over (Remastered 2012). Aprono le stazioni della metro C Porta Metronia e Colosseo Delle vere e proprie opere pubbliche, in cui trasporto, archeologia e architettura convivono! @roma @atacroma #RomeIs - facebook.com facebook

