Un pigiama di qualità rappresenta un piccolo lusso quotidiano, ideale per valorizzare i momenti di relax in casa durante l'inverno. Scegliere coordinati eleganti permette di unire comfort e stile, prolungando l’atmosfera di benessere e calore che si vive durante le festività. Perfetto per trascorrere le fredde giornate con eleganza e serenità, senza rinunciare a un tocco di raffinatezza anche nei momenti di riposo.

Quando, lo scorso dicembre, la designer del brand di intimo Latte The Label mi ha mostrato un pigiama realizzato con tessuti deadstock di alta qualità, ha detto: «L'ho pensato non solo per dormire, ma per trascorrere il tempo in casa». Abbiamo parlato delle vacanze che ci aspettavano: entrambe non avevamo pianificato viaggi o settimane sulla neve, ma anelavamo a lunghe giornate da trascorrere in casa, al caldo, con la famiglia e gli amici. Non so come sia andata per lei, ma la mia vacanza è stata proprio così come la immaginavo e la desideravo: pigra, ma elegante. Per le cene con gli amici ho tirato fuori le coppe da champagne ereditate dalla nonna e ho acceso candele profumate ricevute in regalo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un bel pigiama è un piccolo lusso che (come Gwyneth Paltrow) tutte dovremmo concederci

