5 giorni detox | come funziona il piano depurativo di Gwyneth Paltrow e che cosa ne pensa l' esperta dietista
Il piano detox di Gwyneth Paltrow, della durata di cinque giorni, mira a favorire il riposo e la depurazione dell'organismo. Questo programma alimentare, ritornato recentemente sulle piattaforme digitali, viene analizzato anche da una dietista esperta, che ne valuta gli aspetti nutrizionali e pratici. Un'opportunità per chi desidera iniziare l’anno con un approccio più consapevole e leggero, seguendo indicazioni chiare e basate su principi di salute.
5 giorni per resettare l’organismo e inaugurare l’anno con maggiore consapevolezza e leggerezza. Torna sulla piattaforma il detox annuale della star di Hollywood: ecco il piano alimentare, con il commento dell'esperta (per chi volesse metterlo in pratica). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
