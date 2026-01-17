Un amico di Aurora Livoli uccisa a Milano | Vorrei che nessuno la dimenticasse troppe domande sulla sua scomparsa

Un amico di Aurora Livoli, la giovane vittima di Milano uccisa il 28 dicembre scorso, ha condiviso con Fanpage i suoi sentimenti e le riflessioni sulla vicenda. Desidera che la memoria di Aurora rimanga viva e che si faccia chiarezza sulla sua scomparsa, evidenziando l’importanza di non dimenticare e di approfondire le circostanze di questa tragica vicenda.

Un amico romano di Aurora Livoli, la ragazza violentata e uccisa a Milano il 28 dicembre scorso, ha raccontato a Fanpage.it chi era Aurora, per ricordarla e per chiedere che venga fatta piena luce su quanto le è accaduto.

Aurora Livoli, la custode: «Quando l'ho trovata sembrava dormisse». Il vescovo di Gaeta celebrerà il funerale - Questo è un sentimento comune in tutta Monte San Biagio e Fondi, ... ilmessaggero.it

Aurora Livoli, i funerali della 19enne stuprata e uccisa a Milano: «Difficile farsi ragione di tanta brutalità». La rosa bianca e i palloncini in cielo - Un mare di rose bianche e un silenzio irreale hanno accolto l'ultimo viaggio di Aurora Livoli, la 19enne la cui vita è stata spezzata dalla violenza più cieca nella periferia ... ilgazzettino.it

