Ue-Mercosur firmato dopo 26 anni l’accordo di libero scambio | Altri creano barriere noi ponti Cosa prevede e perché fa infuriare gli agricoltori
Dopo 26 anni di negoziati, l’Unione europea e il Mercosur hanno firmato un accordo di libero scambio ad Asunción, Paraguay. L’intesa, che coinvolge oltre 700 milioni di persone, mira a facilitare gli scambi commerciali tra le due aree, creando la più grande zona di libero scambio al mondo. La firma suscita reazioni contrastanti, tra vantaggi economici e preoccupazioni degli agricoltori europei.
Dopo 26 anni di negoziati, Unione europea e Mercosur hanno firmato oggi ufficialmente ad Asunciòn, in Paraguay, l’ accordo commerciale bilaterale che promette di creare la più vasta area di libero scambio al mondo: oltre 700 milioni di cittadini consumatori, sommando il mercato Ue con quello di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. «Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine e, soprattutto, intendiamo offrire vantaggi reali e tangibili ai nostri cittadini e alle nostre aziende», ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla cerimonia di firma dell’accordo, ricordando come la zona di libero scambio che esso crea «vale quasi il 20% del Pil globale, con opportunità incalcolabili ai nostri 700 milioni di cittadini». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Perché l’accordo Ue-Mercosur fa infuriare gli agricoltori: cos’è l’intesa
Leggi anche: Accordo di libero scambio con il Mercosur, cosa prevede l’intesa (provvisoria) Ue
L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay; Mercosur, primo ok dell'Ue. Cosa prevede l'accordo e perché gli agricoltori protestano; L’Europa, il Mercosur e la giravolta di Meloni; Accordo UE-Mercosur, arriva il via libera: l’Italia è decisiva e strappa la clausola di protezione al 5%.
Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l'approvazione del Parlamento europeo - hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negozia ... adnkronos.com
Firmato in Paraguay il trattato Ue-Mercosur. Ora tocca al Parlamento - Il via libera di Sefcovic e dei ministri degli Esteri, dopo oltre 25 anni di trattative. repubblica.it
Firmato l’accordo commerciale Ue-Mercosur, intesa dopo 25 anni - L'Unione Europea e il Mercosur hanno sottoscritto un Accordo di Partenariato (Empa) e un Accordo Commerciale Provvisorio (iTA), ... msn.com
«Non sono contraria, ma sono in imbarazzo con gli agricoltori», così Meloni giustificava al presidente del Brasile i suoi ritardi nella firma dell’accordo EU-Mercosur. Ora ha firmato. E in veneto si dice: «xe ‘na bronsa coerta», una doppiafaccia. Voglio proprio sa - facebook.com facebook
Taccuino Latinoamericano N. 33 @f_nastasi #Venezuela dopo la cattura di Maduro #Mercosur firmato, ora al Parlamento UE Sinistra in riflessione Caracas: controrivoluzione sugli idrocarburi Trentini e Burlò liberi, dialogo Roma–Caracas x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.