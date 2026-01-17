Ue-Mercosur firmato dopo 26 anni l’accordo di libero scambio | Altri creano barriere noi ponti Cosa prevede e perché fa infuriare gli agricoltori

Dopo 26 anni di negoziati, l’Unione europea e il Mercosur hanno firmato un accordo di libero scambio ad Asunción, Paraguay. L’intesa, che coinvolge oltre 700 milioni di persone, mira a facilitare gli scambi commerciali tra le due aree, creando la più grande zona di libero scambio al mondo. La firma suscita reazioni contrastanti, tra vantaggi economici e preoccupazioni degli agricoltori europei.

Dopo 26 anni di negoziati, Unione europea e Mercosur hanno firmato oggi ufficialmente ad Asunciòn, in Paraguay, l’ accordo commerciale bilaterale che promette di creare la più vasta area di libero scambio al mondo: oltre 700 milioni di cittadini consumatori, sommando il mercato Ue con quello di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. «Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine e, soprattutto, intendiamo offrire vantaggi reali e tangibili ai nostri cittadini e alle nostre aziende», ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla cerimonia di firma dell’accordo, ricordando come la zona di libero scambio che esso crea «vale quasi il 20% del Pil globale, con opportunità incalcolabili ai nostri 700 milioni di cittadini». 🔗 Leggi su Open.online

