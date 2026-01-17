L’Inter si trova avanti di un gol all’intervallo contro l’Udinese, grazie a Lautaro al 20’. La squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica, cerca di mantenere il vantaggio per consolidare la propria posizione e impedire al Milan di avvicinarsi in classifica. La ripresa della partita sarà decisiva per definire l’esito di questo incontro.

Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-0, nerazzurri pericolosi con Lautaro Martinez

Leggi anche: Pisa Inter 0-2, Lautaro Martinez torna al gol e decide la gara con una doppietta. Vetta momentanea per i nerazzurri in attesa di Roma Napoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Udinese-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Inter avanti a Udine! Grande gol di Lautaro, decisiva anche la giocata di Pio Esposito; Udinese-Inter, le scelte di Chivu: Barella può giocare in regia. Lautaro Martinez torna titolare; Serie A: Inter-Napoli 2-2, Fiorentina-Milan 1-1, ok Parma e Lazio.

Monologo dell'Inter a Udine: al 45' nerazzurri avanti 1-0 grazie all'asse Esposito-Lautaro Martinez - Il primo tempo al Bluenergy Stadium è un monologo quasi costante dell’Inter, che prende subito il controllo del possesso, imponendo ritmo. tuttomercatoweb.com