Udinese-Inter | nerazzurri avanti all' intervallo decide Lautaro con la punta al 20' | Diretta 0-1
L’Inter si trova avanti di un gol all’intervallo contro l’Udinese, grazie a Lautaro al 20’. La squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica, cerca di mantenere il vantaggio per consolidare la propria posizione e impedire al Milan di avvicinarsi in classifica. La ripresa della partita sarà decisiva per definire l’esito di questo incontro.
Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Monologo dell'Inter a Udine: al 45' nerazzurri avanti 1-0 grazie all'asse Esposito-Lautaro Martinez - Il primo tempo al Bluenergy Stadium è un monologo quasi costante dell’Inter, che prende subito il controllo del possesso, imponendo ritmo. tuttomercatoweb.com
