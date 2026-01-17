Alle 15:00 si apre il sabato di Serie A con Udinese-Inter alla Bluenergy Stadium. I nerazzurri affrontano la partita con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica, dopo il successo del Milan. Sono ufficiali le formazioni, con Bastoni e Thuram che riposano. La sfida rappresenta un importante momento della giornata per gli appassionati di calcio italiano.

È tutto pronto alla Bluenergy Stadium. Udinese-Inter apre il sabato di Serie A e i nerazzurri scendono in campo alle 15:00 con l’obiettivo di rispondere al successo del Milan e difendere la vetta. Con una vittoria, l’ Inter di Cristian Chivu volerebbe momentaneamente a +9 sul Napoli di Antonio Conte, impegnato più tardi contro il Sassuolo. Scelte nette dall’inizio: riposo per Bastoni e Thuram. In difesa spazio a Bisseck e Carlos Augusto, con Akanji centrale. In mezzo Zielinski è confermato in regia con Barella e Mkhitaryan; Frattesi parte dalla panchina. Sulle corsie tornano Dimarco e Luis Henrique. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Udinese-Inter, formazioni ufficiali: riposano Bastoni e Thuram

