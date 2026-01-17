Udinese-Inter formazioni ufficiali | riposano Bastoni e Thuram
Alle 15:00 si apre il sabato di Serie A con Udinese-Inter alla Bluenergy Stadium. I nerazzurri affrontano la partita con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica, dopo il successo del Milan. Sono ufficiali le formazioni, con Bastoni e Thuram che riposano. La sfida rappresenta un importante momento della giornata per gli appassionati di calcio italiano.
È tutto pronto alla Bluenergy Stadium. Udinese-Inter apre il sabato di Serie A e i nerazzurri scendono in campo alle 15:00 con l’obiettivo di rispondere al successo del Milan e difendere la vetta. Con una vittoria, l’ Inter di Cristian Chivu volerebbe momentaneamente a +9 sul Napoli di Antonio Conte, impegnato più tardi contro il Sassuolo. Scelte nette dall’inizio: riposo per Bastoni e Thuram. In difesa spazio a Bisseck e Carlos Augusto, con Akanji centrale. In mezzo Zielinski è confermato in regia con Barella e Mkhitaryan; Frattesi parte dalla panchina. Sulle corsie tornano Dimarco e Luis Henrique. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Inter Kairat probabili formazioni: riposano in tanti, Thuram…
Leggi anche: Inter Kairat probabili formazioni: riposano in tanti, Thuram…
Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Pronostico Udinese-Inter: analisi, quote e consigli; Udinese-Pisa formazioni ufficiali: Zaniolo ha recuperato? Chi gioca e le ultime su Ekkelenkamp, Nzola e Moreo.
Udinese – Inter: ecco le formazioni ufficiali - Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Runjaic e Chivu per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Pio Esposito con Lautaro, Bastoni va in panchina - Sono ufficiali le formazioni di Udinese e Inter per la seconda sfida del 21° turno di Serie A, in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium. tuttomercatoweb.com
Udinese-Inter | Le formazioni ufficiali: Runjaic e Chivu soprendono - Non perdiamo tempo ed ecco le decisioni ufficiali dei due tecnici per il match ... msn.com
Udinese-Inter: chi vince - facebook.com facebook
Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseInter x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.