Inter Kairat probabili formazioni | riposano in tanti Thuram…

Ilnerazzurro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Kairat probabili formazioni. Dopo le vittorie contro Fiorentina ed Hellas Verona, l’ Inter torna protagonista in Champions League per la quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, attualmente a punteggio pieno nel girone, affronteranno mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 a San Siro i campioni del Kazakistan del Kairat Almaty. Una sfida importante per consolidare il primato e continuare il percorso europeo con fiducia e ambizione. Il tecnico Cristian Chivu prepara qualche novità di formazione, anche in vista dei prossimi impegni di campionato. In porta confermato Yann Sommer. In difesa spazio a De Vrij al centro con Bisseck e Carlos Augusto, a riposo invece Akanji e Bastoni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

inter kairat probabili formazioniInter-Kairat dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Inter a punteggio pieno fin qui, decisa a battere anche il Kairat per avvicinarsi agli ottavi di Champions League. Si legge su goal.com

Inter-Kairat Almaty Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Seconda affermazione consecutiva in campionato e ulteriore iniezione di fiducia in vista del ritorno delle luci della ribalta della Champions League. Da msn.com

InterKairat Almaty: probabili formazioni, analisi tattica e dove vedere la partita - Inter – Kairat Almaty: probabili formazioni, analisi tattica e dove vedere in TV e streaming la sfida di Champions League del 5 novembre 2025. Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Kairat Probabili Formazioni