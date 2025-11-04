Inter Kairat probabili formazioni | riposano in tanti Thuram…

Inter Kairat probabili formazioni. Dopo le vittorie contro Fiorentina ed Hellas Verona, l’ Inter torna protagonista in Champions League per la quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, attualmente a punteggio pieno nel girone, affronteranno mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 a San Siro i campioni del Kazakistan del Kairat Almaty. Una sfida importante per consolidare il primato e continuare il percorso europeo con fiducia e ambizione. Il tecnico Cristian Chivu prepara qualche novità di formazione, anche in vista dei prossimi impegni di campionato. In porta confermato Yann Sommer. In difesa spazio a De Vrij al centro con Bisseck e Carlos Augusto, a riposo invece Akanji e Bastoni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

