Uccide la moglie e durante le indagini i Carabinieri lo trovano con una 15enne | condannato per violenza sessuale

Igor Sollai, 43 anni, è stato condannato per violenza sessuale su una 15enne. Durante le indagini per l’omicidio della moglie, le microspie ambientali installate hanno rivelato comportamenti inappropriati. L’arresto e la condanna sono il risultato di un procedimento giudiziario che ha portato alla luce diverse responsabilità dell’uomo, coinvolto in un caso complesso e delicato.

Igor Sollai, 43 anni, è stato condannato per abusi su una 15enne. Si trovava nella casa dove avrebbe ucciso la moglie a Cagliari e a tradirlo sono state le microspie ambientali installate durante le indagini. È stato sorpreso dai Carabinieri mentre si trovava con una 15enne sul letto matrimoniale nella casa di San Sperate, a Cagliari, la stessa dove avrebbe ucciso la moglie.

