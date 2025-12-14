Rissa in Montevarchi scatta il daspo urbano
Una rissa scoppiata a Montevarchi ha portato alla notifica di cinque Dacur da parte della Polizia di Stato. L'episodio, avvenuto recentemente, ha richiesto interventi immediati per garantire l'ordine pubblico e prevenire future violenze. La misura del daspo urbano sarà applicata per dissuadere comportamenti aggressivi nella zona.
Arezzo, 14 dicembre 2025 – La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. La vicenda risale ad inizio dicembre quando, in piena mattina, personale delle Forze dell’Ordine è intervenuto per sedare una rissa segnalata in centro a Montevarchi, per l’esattezza in piazza Vittorio Veneto, tra 5 soggetti che secondo quando riferito si stavano picchiando. A seguito dell’intervento venivano effettivamente identificate 5 persone, di cui tre minorenni, appartenenti a gruppi contrapposti che si erano ritrovati nella zona per una sorta di regolamento di conti. Lanazione.it
Rissa in Montevarchi, scatta il daspo urbano - Arezzo, 14 dicembre 2025 – La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. msn.com
Entella-Sampdoria con rissa: daspo e denuncia per sette tifosi - Non potranno andare allo stadio da uno a cinque anni, colpiti tre supporter blucerchiati e quattro della formazione di Chiavari ... genovatoday.it
Rissa e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, denunciate sei persone a San Giovanni Valdarno. La stretta dei controlli sul territorio ha riguardato anche Montevarchi, Arezzo e Sansepolcro ed è stata coordinata dalla questura e dal commissariato d - facebook.com facebook
SOLLECITAZIONE ULTRAS ARADEO PER LA VITTORIA FINALE PLAYOFF 2023 di seconda categoria