Rissa in Montevarchi scatta il daspo urbano

Una rissa scoppiata a Montevarchi ha portato alla notifica di cinque Dacur da parte della Polizia di Stato. L'episodio, avvenuto recentemente, ha richiesto interventi immediati per garantire l'ordine pubblico e prevenire future violenze. La misura del daspo urbano sarà applicata per dissuadere comportamenti aggressivi nella zona.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. La vicenda risale ad inizio dicembre quando, in piena mattina, personale delle Forze dell’Ordine è intervenuto per sedare una rissa segnalata in centro a Montevarchi, per l’esattezza in piazza Vittorio Veneto, tra 5 soggetti che secondo quando riferito si stavano picchiando. A seguito dell’intervento venivano effettivamente identificate 5 persone, di cui tre minorenni, appartenenti a gruppi contrapposti che si erano ritrovati nella zona per una sorta di regolamento di conti. Lanazione.it Rissa in Montevarchi, scatta il daspo urbano - Arezzo, 14 dicembre 2025 – La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi. msn.com

