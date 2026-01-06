Il 30enne italiano è stato destinatario di un daspo urbano dopo aver causato disturbo all’interno del bar

Daspo urbano per il 30enne italiano che il 1 gennaio scorso ha creato disturbo all’interno del bar "Alla tazza d’oro" di corso Mazzini. Il cliente si era recato nel pubblico esercizio attorno alle 10, per prendere un caffè, ma quando è stato il momento di fare lo scontrino (prima si paga poi si consuma) non aveva il denaro sufficiente per pagarlo. Gli sarebbero mancati pochi centesimi e davanti all’impossibilità di pagare uno dei titolari, alla cassa in quel momento, gli avrebbe detto che senza il denaro necessario il caffè non poteva darglielo. Il cliente si sarebbe quindi indispettito e dopo uno scambio di battute si sarebbe scagliato contro il titolare per colpirlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos alla "Tazza d’Oro". Scatta il daspo urbano

