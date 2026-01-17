Tuxedo Society è il club virtuale dedicato ai trentenni che cercano un senso di appartenenza e un luogo di confronto. Nato dall’esigenza di condividere esperienze e interessi comuni, offre uno spazio esclusivo e riservato, pensato per chi desidera sentirsi parte di una comunità autentica. Un punto di riferimento per chi vuole coniugare eleganza, sobrietà e spirito di gruppo in un ambiente digitale.

I club si sono trasformati rispetto alla Società del Giardino. Ora si sono smaterializzati, dai divani in pelle si è passati al touchscreen e oggi parlano ai più giovani. In questo spazio si inserisce il club under 35 fondato un anno fa da tre ragazzi C’è sempre stato un momento, nella vita delle persone, in cui non è bastato essere qualcuno, ma bisognava essere da qualche parte, dentro un perimetro riconoscibile, dunque esclusivo. Un club, appunto, risposta antica a un bisogno umano primario - essere visti, riconosciuti e selezionati – che non è solo questione di status, ma di rassicurazione. È sapere chi si è, perché si sa chi non si è, che è poi stato sempre un modo elegante per evitare spiegazioni superflue, eccezion fatta, magari, per Henri Beyle in arte Stendhal, milanese per passione, che nei primi decenni dell’Ottocento esprimeva per iscritto il proprio stupore per aver partecipato a una gloriosa serata all’(attuale) Società del Giardino, salvo scoprire la mattina dopo che i suoi commensali erano tutti mercanti e bottegai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tuxedo Society, il club virtuale dei trentenni

Tuxedo Society è il club d'elite dove «la socialità non può essere consumata, ma abitata».

