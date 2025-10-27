La realtà virtuale contro l’isolamento dei pazienti oncologici | il progetto allo Ieo
L’isolamento e l’ansia dei pazienti potrebbero essere ridotti con l’uso della realtà virtuale. È l’idea dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, che - primo ospedale in Italia - di recente ha avviato il progetto Inner Healing: un visore virtuale specifico per alcuni pazienti.I pazienti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
ScopriAlpi apre le porte alla Realtà Virtuale! Domenica 26 ottobre ti aspettiamo a Prali (TO) per l’Open Day gratuito di ScopriAlpi, la grande novità dell’Ecomuseo delle Miniere della Val Germanasca Dopo anni di aperture a singhiozzi, ScopriAlpi torna fi - facebook.com Vai su Facebook