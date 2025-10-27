La realtà virtuale contro l’isolamento dei pazienti oncologici | il progetto allo Ieo

Milanotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’isolamento e l’ansia dei pazienti potrebbero essere ridotti con l’uso della realtà virtuale. È l’idea dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, che - primo ospedale in Italia - di recente ha avviato il progetto Inner Healing: un visore virtuale specifico per alcuni pazienti.I pazienti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Realt224 Virtuale Contro L8217isolamento