Bouganville la vita non esattamente a fuoco dei nuovi trentenni

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A trent'anni cominci a fare i conti con il lavoro, le responsabilità, le scadenze. Ti accorgi che non c'è più nessuno che sistema le cose al posto tuo. Sei tu, da solo, a doverle tenere in piedi.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

bouganville la vita non esattamente a fuoco dei nuovi trentenni

© Ilfoglio.it - Bouganville, la vita non esattamente a fuoco dei nuovi trentenni

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Bouganville Vita Esattamente Fuoco