Costa d’Amalfi e Oscar del Turismo | il Distretto Turistico presenta i dati e assegna per la prima volta i Destination Amalfi Coast Award
Dopo aver conquistato il premio “Italia Destinazione Digitale 2025” come meta più apprezzata dagli stranieri in Italia, la Costa d’Amalfi si prepara a condividere i dati ufficiali che hanno portato all’Oscar del Turismo. L’appuntamento è per martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
