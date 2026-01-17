Groenlandia Trump annuncia dazi contro Paesi europei | ‘In gioco la pace mondiale’

L’ex presidente Trump ha annunciato l’implementazione di dazi commerciali contro alcuni Paesi europei, sostenendo che queste nazioni abbiano contribuito a creare un livello di rischio internazionale insostenibile. La decisione, descritta come estremamente pericolosa, solleva questioni sulla stabilità globale e sulla pace mondiale. L’episodio rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali e diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi su alcuni Paesi europei, tra cui non figura l’Italia, in relazione alla Groenlandia. Tramite il social Truth, il Presidente ha comunicato che a partire dal primo febbraio verranno applicati dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Finlandia. Ha inoltre dichiarato che, dal primo giugno 2026, tali tariffe aumenteranno al 25%, precisando che i dazi resteranno in vigore “fino al raggiungimento di un accordo per l’acquisto completo e definitivo della Groenlandia“. Per l’acquisizione della Groenlandia, gli Stati Uniti si dichiarano pronti a negoziare con la Danimarca o con qualunque altro Paese che abbia messo così tanto a rischio, nonostante i numerosi interventi fatti a loro favore, inclusa la massima protezione garantita per decenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

