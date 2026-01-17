Sottrae con un sotterfugio i gioielli a un' anziana invalida fermata una donna
A Milano, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato una donna coinvolta in un tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani residenti a Terranegra. L’indagine ha svelato un sotterfugio utilizzato per sottrarre gioielli a un’anziana invalida, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a questi episodi.
L'hanno fermata a Milano gli uomini della Squadra Mobile di Padova, ma il tentativo di truffa e stato messo in atto nei confronti di una coppia di anziani padovani, residenti a Terranegra. A truffarli una giovane donne di 22 anni, incensurata, di origine campane.
