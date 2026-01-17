Truffa un’anziana a Padova e scappa a Milano | fermata in stazione Centrale ma dei gioielli rubati non c’è traccia

Una giovane di 22 anni, originaria della Campania, è stata fermata alla stazione Centrale di Milano in merito a una truffa avvenuta a Padova. L’indagine riguarda il furto di gioielli da parte di una donna di 78 anni, invalidante al 100%, che era stata indotta a consegnare i propri beni tramite una truffa telefonica. La vicenda evidenzia la presenza di truffatori che agiscono in diverse città italiane, anche a distanza di tempo.

Milano, 17 gennaio 2026 – La Squadra Mobile di Padova ha fermato alla s tazione centrale di Milano una giovane di 22 anni, di origini campane, accusata di una truffa ai danni di una donna padovana di 78 anni, invalida al 100% e costretta a muoversi su una carrozzina, rimasta vittima di una truffa telefonica che l'aveva convinta a consegnare i gioielli di famiglia. La doppia telefonata. La donna era stata chiamata da uno sconosciuto il quale le comunicava che un'auto con la stessa targa di quella del marito era stata usata per compiere una rapina, e che era necessario che l'uomo raggiungesse un ufficio di polizia per chiarire i fatti ed eventualmente denunciare la clonazione della targa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

