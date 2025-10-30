È ancora caccia ai ladri del Louvre. Nella giornata di ieri i due uomini in custodia per la rapina hanno “parzialmente ammesso il loro coinvolgimento”, come riportato dalla procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau. Che, durante una conferenza stampa in merito al furto del 19 ottobre al museo, ha dichiarato che i due presunti rapinatori “sono attualmente davanti ai magistrati”. Sono infatti incolpati di “incriminazione per i reati di furto in banda organizzata, che prevede una pena di 15 anni di reclusione”, e per “associazione a delinquere”. Ladri del Louvre, parziale confessione dei sospettati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trovati i ladri del Louvre? Parziale confessione dei due sospettati, ma nessuna traccia dei gioielli