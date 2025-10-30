Altre cinque persone sono state arrestate due hanno parlato ma dei gioielli da 90 milioni di euro che sono stati rubati non c' è traccia

P arigi, 29 ott. (askanews) – A 10 giorni dal furto record di gioielli al Louvre da quasi 90 milioni di euro due degli arrestati hanno parlato. “Entrambi hanno parzialmente ammesso la loro partecipazione ai fatti davanti agli investigatori – ha spiegato la procuratrice Laure Beccuau, precisando che li aspetta una “incriminazione per i reati di furto plurimo in banda organizzata, che comportano una pena di 15 anni di reclusione e una forte ammenda. Allo stesso modo, è stata contestata l’associazione a delinquere, punibile con la pena di 10 anni di reclusione”. Furto al Louvre, gli arrestati confessano, ma i gioielli non si trovano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Altre cinque persone sono state arrestate, due hanno parlato ma dei gioielli da 90 milioni di euro che sono stati rubati non c'è traccia

LE INDAGINI - Cinque persone fermate tra Parigi e la Seine-Saint-Denis, tra cui uno dei membri del commando - facebook.com Vai su Facebook

Cinque le persone denunciate - X Vai su X

Altre cinque persone sono state arrestate per il furto al Louvre - Almeno uno è sospettato di aver partecipato attivamente: intanto i primi due uomini arrestati sabato hanno fatto qualche ammissione ... Riporta ilpost.it

