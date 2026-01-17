Sardegna morto avvolto dalle fiamme

Nella zona del Parco Rosmarino a Carbonia, in Sardegna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo, ucciso da un incendio che aveva interessato l’area. Le fiamme avevano avvolto gli arti inferiori della vittima, trovata in posizione supina. L’evento è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, per chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto.

9.45 Trovato il corpo di un uomo vicino al Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna, dov'era scoppiato un incendio e le fiamme avevano avvolto gli arti inferiori della persona che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze di Polizia. S'indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: area delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile.

